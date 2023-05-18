Культурное притяжение

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает, в частности, как гостиница Soneva Fushi перевезла к себе литературный фестиваль.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Soneva Fushi Фото: Soneva Fushi Фото: Soneva Fushi Следующая фотография 1 / 3 Фото: Soneva Fushi Фото: Soneva Fushi Фото: Soneva Fushi

Желание получать пищу для ума даже на отдыхе — тенденция последнего времени. А потому люксовые отели практически соревнуются в том, кто предложит культурную программу интереснее.

Так, например, многие отели в Майами в дни знаменитой ярмарки Art Basel традиционно готовят специальную программу. У St Regis Bal Harbour есть карточка для гостей, по которой можно посетить и Art Basel, и его параллельную программу, и ведущие музеи Майами. А Sagamore Hotel South Beach, который находится рядом с главной площадкой, Convention Center, чего только ни придумывает по случаю: и карточки, и туры с гидами, и выставки в самом отеле, и даже тематические обзоры на сайте вроде Art Fair Survival Guide, то есть «Гид для выживания во время арт-ярмарки».

Близость к очагу культуры вообще многие отели к ней подталкивает. Так, берлинский Grand Hyatt просто физически не может отстраниться от Берлинского кинофестиваля, главная площадка которого напротив его входа. Но не обязательно быть рядом: мальдивский Soneva Fushi буквально перевез к себе литературный фестиваль из Индии. Первый Джайпурский литературный фестиваль прошел тут в мае 2022-го, второй проходит прямо сейчас. Для гостей отеля фестиваль — это не только знаменитые писатели со всего мира вокруг, литературные чтения и дискуссии. К фестивалю отель приурочил и кинопоказы, и тематические ужины, и даже занятия дыхательными практиками. Не знаю, как они связаны с литературой, но звучит как приятный бонус.