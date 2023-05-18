В Казани возведут новый жилой квартал К-7

В Советском районе Казани возведут новый жилой квартал под названием К-7. Информация об этом опубликована в сборнике документов мэрии.

Новый ЖК будет расположен на улице Халитова. Под эти цели отвели территорию площадью 4,7 га. На 2,63 га будут возведены многоэтажки, чья высота не будет превышать 26 этажей. В них будут проживать 1,8 тыс. человек. Общая площадь квартир будет составлять 55 тыс. кв. м.

Также, согласно проекту планировки, на территории нового ЖК возведут такие объекты, как детсад, школа, поликлиника, сквер, ФОК с тренажерным залом и бассейном

"Ъ-Казань"