«Офис присутствия» Ростовской области планируют открыть в Турции

Министерство экономического развития Ростовской области совместно с представителями регионального бизнеса планирует открыть «офис присутствия» предприятий региона в Турции. Об этом сообщается на сайте донского правительства.

Планы по открытию «офисов присутствия» Ростовской области в дружественных странах были заявлены губернатором региона Василием Голубевым в инвестиционном послании 2022 года.

Предполагается, что такие «офисы» дадут возможность для продвижения деловых и торговых отношений между организациями Ростовской области и представителями зарубежного бизнес-сообщества, сказано в сообщении.

В будущем «офисы присутствия» Ростовской области создадут также во Вьетнаме, Египте, Индии и др.

Кристина Федичкина