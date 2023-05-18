«Новосибирскхлебопродукт» в 2022 году увеличил объем экспорта на 83%

АО «Новосибирскхлебопродукт» (НХП) в 2022 году получило 10,14 млрд руб. выручки, увеличив ее к прошлому году на 29,8%. Чистая прибыль, по данным компании, снизилась в 2,6 раза, до 67,2 млн руб.

При этом экспортные продажи компании в 2022 году выросли на 83,2%, а реализация на внутреннем рынке снизилась на 46,9%. «В 2022 году продолжена работа по освоению зарубежных рынков – приоритетному направлению развития бизнеса. Произошел существенный рост доли экспорта – в продажах 2021 года он составил 58%, в продажах 2022 года – 83%»,– говорится в отчете компании. Там же указано, что в 2022 году НХП начал регулярные поставки по новому направлению – в Иран. В планах компании – создание центра компетенций на Ближнем Востоке с открытием офиса в Дубае.

Производственно-коммерческим компания АО «Новосибирскхлебопродукт» закупает зерновые и масличные культуры у фермерских хозяйств и элеваторов Новосибирской и Омской областей, Алтайского, Красноярского и Краснодарского краев. НХП является хранителем интервенционного зернового фонда РФ, имеет в распоряжении два элеватора общей емкостью 130 тыс. тонн единовременного хранения. Ежегодно предприятие реализует около 500 тыс. тонн продукции.

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Дарья Решетникова