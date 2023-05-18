Средний размер потребкредита сократился на 2,4% в Удмуртии в апреле

В апреле средний размер кредита, выданного жителям Удмуртии на покупку потребительских товаров, составил 261,3 тыс. руб. Это на 2,4% меньше показателя за прошлый месяц, сообщает пресс-служба НБКИ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Отмечается, что среди 30 регионов-лидеров по объемам потребкредитования средний чек снизился только в Оренбургской области (4,1%) и в Удмуртии.

Так, в целом по России, средний размер выданных потребительских кредитов в апреле составил рекордные 328,5 тыс. руб., увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем на 4,3%. По сравнению с прошлым годов средний чек вырос на 102,5%. Рост связан с падением данного показателя в марте-апреле прошлого года из-за первой шоковой реакции рынка розничного кредитования на санкционное давление.