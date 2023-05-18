Обозреватель “Ъ FM” Петр Воронков рассказывает, чем закончился переезд Максимилиана Волошина с женой Маргаритой Сабашниковой в Северную столицу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Wikimapia Фото: Wikimapia

Сегодня Санкт-Петербург, знаменитый «Дом с башней» на Таврической, 35. «Живем вдвоем наверху круглой башни над Таврическим парком с его лебединым озером. За Невой — фантастический очерк всего Петербурга»,— писал в начале прошлого века поэт-символист Вячеслав Иванов. Он проживал здесь с женой, поэтессой Лидией Зиновьевой-Аннибал.

Дом морского ветра и богемы обеих столиц. Можно сказать, что здесь скромная девушка Аня Горенко превратилась в великую Анну Ахматову, здесь же Александр Блок впервые читал свою «Незнакомку». Среди гостей бывали Валерий Брюсов, Андрей Белый, Николай Бердяев, Леонид Андреев, Всеволод Мейерхольд — всех не перечислить.

В этом доме Максимилиан Волошин потерял свою первую жену. Он приехал сюда к другу, Иванову, — большой, открытый, солнечный человек. Кто-то сказал о нем «юродивый "без руля и без ветрил" — русский "обормот" с головой Зевса и животом Фальстафа». Сам он заявлял, что поэт должен быть нелеп. А его жена, художница Маргарита Сабашникова, его обожаемая до безумия Аморя, Маргоря, была, конечно, полной его противоположностью: тонкая, изысканная, загадочная.

Ей надоел его любимый Коктебель, и они переехали в Питер. Ради нее он бы переехал и к черту на рога. Потом ему нужно было отлучиться в Москву. И вот тут, как бы это поделикатнее сказать, семья Ивановых избрала ее третьим членом своего брачного союза. Кончился этот «эксперимент» тем, что Иванов при одобрении своей жены влюбился в Аморю, а она в него.

Когда вернулся Волошин, она все ему рассказала. Он сидел напротив, плакал и крестил ее. «Ничего не изменить?» — спросил он. «Нет»,— ответила она. Затем Волошин узнал, что Иванов поднял руку на его Аморю. Она попыталась успокоить: «Мне было сладко, когда он бил меня». Волошин взял нож и пошел в спальню к Иванову. Там сел на кровать и, увидев безмятежное лицо друга, снова заплакал. На этом прервемся.

Я забыл самое главное: поэтов нужно читать, художников — смотреть. При этом желательно ничего не знать об их личной жизни.