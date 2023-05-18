Три редакции

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о новом прочтении пьесы в Театре имени Пушкина, а также о предыдущих ее интерпретациях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МДТ им. А.С. Пушкина Фото: МДТ им. А.С. Пушкина

Московский драматический театр имени А.С. Пушкина показал новую постановку — спектакль по пьесе Михаила Булгакова «Зойкина квартира». Драматург написал ее специально для Театра Вахтангова в 1926 году. Булгаков был крайне недоволен интерпретацией Андрея Попова, о чем есть документальные свидетельства.

Тем не менее пьеса была в репертуаре три года, за это время выдержала громадное число постановок, имела огромный кассовый успех. Хотя, на мой взгляд, о большинстве персонажей можно сказать словами другого героя Булгакова, профессора Преображенского из «Собачьего сердца»: «Да, я не люблю пролетариата». В результате постановку сняли, пьесу запретили, а впервые опубликовали уже в 1980-е.

Вот что рассказал об особенностях своей новой постановки главный режиссер Театра им. Пушкина Евгений Писарев: «На самом деле есть три или четыре редакции "Зойкиной квартиры". И надо сказать, что мы играем ту редакцию, которая уже была цензурирована. Есть полная версия, но она интересна в плане литературы, свободомыслия, а в плане драматургии и движения пьесы она проигрывает. Поэтому мы ознакомились с тем, что было сокращено тогда, но решили это не возвращать или практически не возвращать».

Главную роль — Зои Пельц, устроившей публичный дом в своей квартире, замаскировав его под элитное швейное ателье — исполняет поистине блестящая Александра Урсуляк. Меня же более всего, естественно, волнует сценография. Художник Зиновий Марголин в прямом смысле опрокидывает сцену и потолок, почти сводя их на горизонте. Так что персонажи в буквальном смысле теряют почву под ногами.

А мои слова о «документальных свидетельствах» споров писателя, постановщика и тогдашних театральных критиков — это не фигура речи. Спектакль сопровождается выставкой документов и фотографий столетней давности, подготовленных совместно с Музеем М.А. Булгакова.