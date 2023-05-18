Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает об истории бренда и характеристиках автомобиля Livan X3 Pro.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Livan Фото: Livan

На российский автомобильный рынок выходит новая марка. Собственно, новая она только по названию. Слово «Ливан» может нам быть знакомо по новостям о непростой жизни небольшого ближневосточного государства, но в данном случае имя китайского бренда к стране со столицей в Бейруте никакого отношения не имеет. Тем более что название, скорее всего, следует произносить как «Ливань» (Livan), ведь это новая инкарнация марки «Лифань» (Lifan). Когда последняя обанкротилась, и ее остатки приобрел концерн Geely, у возрожденного бренда в названии просто заменили одну букву.

У себя дома в городе Чунцин — кстати, статус города Чунцин получил меньше чем 100 лет назад, а сегодня это мегаполис с населением под 40 млн — так вот, Lifan там начинал в 90-е с ремонта мотоциклов, а потом до конца тысячелетия занимался их выпуском. В нынешнем столетии появились автомобили. В 2010 году на заводе «Дервэйс» в Карачаево-Черкесии было налажено производство автомобилей Lifan, но просуществовало оно недолго — в общей сложности было выпушено 28 тыс. машин. Впрочем, и сейчас спустя десятилетие их можно встретить на наших дорогах, например, Lifan Smily — этакую пародию на английский Mini. В 2020 году компания подала в суд заявление о банкротстве, но была спасена Geely.

На российском сайте Livan пока предлагается всего одна модель — X3 Pro — это так называемый кросс-хетчбэк. Заявленный дорожный просвет составляет 185 мм. Типа Renault Sandero Stepway, если вы еще не забыли такую машину, который схож с «китайцем» и по концепции, и по габаритам. Полуторалитровый двигатель развивает 103 л. с., трансмиссия — вариатор, привод передний.

Вероятно, самой привлекательной характеристикой автомобиля можно считать его цену в 1,7 млн руб. Как вы знаете, последний год выбор на нашем рынке машин с ценой меньше 2 млн не так уж и велик. Продажи обещают начать уже в мае, а до конца года y нас должны появиться седан и кроссовер марки Livan.