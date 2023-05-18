«ФСК» достроит проблемный ЖК в Новом Девяткино

Федеральная строительная компания ГК «ФСК» завершит возведение проблемного объекта в Новом Девяткино — ЖК «Гамма» вместо обанкротившегося застройщика «Промсервис». Об этом стало известно на заседании штаба строительного блока правительства Ленобласти с участием зампреда Евгения Барановского, обманутых дольщиков объекта, представителей областного Госстройнадзора и «ФСК». Федеральная компания переименует объект в UP-квартал «Воронцовский» и выделит 10 тыс. кв.м. жилья из общей жилой площади в 137 тыс. кв.м. 235 обманутым дольщикам.

Строительство ЖК «Гамма» в 2014 году начинало ООО «АН «Промсервис» Евгения Кузнецова. Для трех корпусов жилого комплекса застройщик успел привлечь средства 235 граждан. Компания должна была ввести объект в эксплуатацию в 2019 году, но он был заморожен на ранней стадии строительства (уровне котлована) в 2017 году, а в 2021 году компания была признана банкротом.

Для восстановления прав пострадавших граждан правительство Ленинградской области привлекло нового инвестора — ГК «ФСК». В состав комплекса с новым названием UP-квартал «Воронцовский входят три 12-этажных жилых корпуса со встроенными помещениями, две подземных автостоянки. Строительство комплекса будет проходить в один этап, заверил на встрече с дольщиками генеральный директор ООО «УК ФСК СЗ» (филиал ГК «ФСК» в Санкт-Петербурге) Заур Агаронов, и завершится во втором квартале 2026 года.

В рейтинге Единого реестра застройщиков (ЕРЗ) ГК «ФСК» занимает 6-е место среди крупнейших строительных компаний РФ. С ее помощью восстановлены права почти 6 тысяч граждан, это более 700 тыс. кв.м. жилья, отметил заместитель председателя правительства Ленинградской области по строительству и ЖКХ Евгений Барановский. В рамках процедуры банкротства ООО «Просервис» новому инвестору были переданы полные права застройщика объекта по согласованию с Минстроем РФ. Разрешение на строительство с продленными сроками и новым наименованием застройщика «ФСК» получило накануне, 17 мая, сообщил господин Зауров.

Александра Тен

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