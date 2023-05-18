Вадим Шумков попросил у главы Росавтодора средства на дублер Чеховского моста

Губернатор Курганской области Вадим Шумков в ходе встречи с руководителем Росавтодора Романом Новиковым попросил выделить средства на строительство моста-дублера Чеховского путепровода в региональном центре. Об этом сообщают в областном правительстве.

Проектная документация для нового моста через Транссибирскую магистраль сейчас разрабатывается. Сооружение запланировано как дублер Чеховского моста, который соединяет центральную часть Кургана с районом Заозерный. По словам губернатора Вадима Шумкова, строительство такого дорогого объекта невозможно без федеральной поддержки.

«Улучшение связи центральной части города с Заозерным путем строительства нового моста крайне важно. Мы уже занимаемся разработкой проектной документации. Но Романа Витальевича просим уже учесть наши потребности в финансировании на строительство нового моста», — прокомментировал глава региона в своем telegram-канале.

Федеральное дорожное агентство (Росавтодор) курирует вопросы содержания и ремонта автомобильных дорог и дорожных объектов.

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