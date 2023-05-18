«Норильсктрансгаз» компенсировал 122 млн рублей ущерба после разлива авиационного топлива на Таймыре

Компания «Норильсктрансгаз» полностью возместила ущерб в размере 122 млн руб., причиненный окружающей среде из-за разлива авиационного топлива на Таймыре, сообщает СУ СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено Морской спасательной службой Фото: предоставлено Морской спасательной службой

Как ранее писал «Ъ-Сибирь», разлив нефтепродуктов произошел в июле 2020 года в районе поселка Тухард в 76 км от Дудинки. При перекачке авиатоплива с баржи в резервуар на производственном складе произошла разгерметизация трубопровода, в окружающую среду попало не менее 38 тонн топлива. В том числе, часть его попала в ручей и в систему озер, расположенных в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе. В связи с произошедшим был введен режим ЧС районного характера.

Следственными органами было возбуждено уголовное дело о нарушении правил охраны окружающей среды при эксплуатации промышленных объектов. Его фигурантами стали пять сотрудников АО «Норильсктрансгаз». По версии следствия, «в результате ненадлежащего исполнения своих обязанностей обвиняемые допустили эксплуатацию трубопровода, не отвечающего требованиям правил охраны окружающей среды и промышленной безопасности». Обвиняемые вину в инкриминируемом преступлении не признали.

В ближайшее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Оксана Павлова