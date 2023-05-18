В Перми задержали 82-летнего пенсионера за торговлю «антироссийскими книгами»

В Перми задержали 82-летнего пенсионера, торговавшего «литературой антироссийского содержания» собственного сочинения в сквере на ул. Советской Армии. Как сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости», в отношении мужчины составлен протокол по статье о дискредитации армии. Дома у пенсионера прошел обыск, книги изъяли для проверки на экстремизм.

По данным телеграм-канала, с 2015 года мужчина под псевдонимом А. Правдин написал три книги о коммунизме, сталинизме и истории РФ: «Научный коммунизм», «Российская империя 1900–2020» и «Коммунистическое общество, каким оно видится в 21-м веке». Часть книг пенсионер продал, а часть раздал случайным людям — в итоге у него осталось по одному экземпляру каждого произведения.