В Самаре на «Ночь музеев» пустят бесплатные экскурсионные автобусы

Бесплатные экскурсионные автобусы будут организованы по маршруту между основными точками проведения акции «Ночь музеев» в Самаре. Об этом сообщает городская администрация.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

«Автобусы с логотипом акции будут ходить 20 мая с 15:00 до 23:30 (MSK+1) с интервалами в 15 минут от остановки "Самарский филиал Третьяковской галереи" до "Хлебной площади"»,– говорится в сообщении.

Кроме того, в исторической части Самары будут проводиться бесплатные пешеходные экскурсии от главных экскурсоводов, историков и краеведов Самары: Михаила Перепелкина, Александра Житкова и Глеба Алексушина. Темы экскурсий: «Самара в литературе и литераторы города», «По самарским дворикам», «Четыре истории одной площади», «Военный Куйбышев», «По мотивам фильмов Эльдара Рязанова» и «Самара музейная». Записать на них можно предварительно по телефону.

«Ночь музеев» состоится в Самаре в субботу, 20 мая. Она будет посвящена теме «История и истории». Участниками акции станут около 60 человек.

Как проходила акция в 2022 году – в фотогалерее «"Ночь музеев" во всей красе».

Георгий Портнов