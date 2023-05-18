ГК ПСК инвестирует 28 млрд в застройку участка в Московском районе Петербурга

Группа компаний ПСК вложит 28 млрд рублей в застройку участка на пересечении Пулковского и Волхонского шоссе в Московском районе Санкт-Петербурга. Об этом «Ъ-СПб» сообщили в девелоперской компании.

На участке в 29,4 га ПСК построит 137 тыс. кв. м. жилья комфорт-класса, а также коммерческую и социальную инфраструктуру. Проект будет разбит на насколько очередей. В мае он прошел согласование материалов архитектурно-градостроительного потенциала территории и получил положительное заключение градкомиссии

Площадку под застройку на Пулковском шоссе ПСК приобрела в 2022 году. Стоимость сделки оценивалась в 2,3 млрд рублей. Южные районы Петербурга, предоставляют возможность создавать комфортную жилую среду с нуля, с улучшенными параметрами возводимой недвижимости, говорит владелец ПСК Максим Штерн.

Константин Куркин

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