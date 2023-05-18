ЗакС принял в первом чтении проект о выплатах за снесенные гаражи

Депутаты ЗакСа приняли в первом чтении законопроект о выплате компенсаций за гаражи, снесенные в ходе реализации концессионных соглашений и ГЧП, передает корреспондент «Ъ-СПб».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Губернатор Петербурга Александр Беглов предложил возмещать владельцам гаражей часть убытков из бюджета. Это будет происходить в том случае, если город прекращает права на пользование земельными участками для реализации проектов, финансируемых из бюджета или за счет инвестора.

«Это не компенсация стоимости. Гараж можно сказать движимое имущество. Вы можете эти листы или бетонные плиты разобрать и перенести. Нужно помнить, что это временное сооружение, которое граждан строил на предоставляемой земле. Нужно учитывать, что это «добрая воля» города»,— прокомментировал законопроект депутат Константин Сухенко.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте