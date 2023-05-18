Роскачество намерено сертифицировать халяльную продукцию

Организация «Роскачество-халяль» намерена в мае приступить к сертификации продуктов питания по стандартам халяль для внутреннего рынка и поставок на экспорт. Как сообщил руководитель Роскачества Максим Протасов на проходящем в Казани форуме KazanForum, «Роскачество-халяль» прошло аккредитацию в Росаккредитации.

Он рассчитывает, что до конца 2023 года организация получит порядка 100 заявок на сертификацию пищевой продукции.

Господин Протасов добавил, что в дальнейшем «Роскачество-халяль» планирует выдавать сертификаты на услуги: общественное питание, туризм, гостиничный бизнес, финансовые, медицинские и конгрессно-выставочные услуги.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"