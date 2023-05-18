Инвестиции в будущее

Председатель совета директоров «Метафракс Групп», депутат Законодательного собрания Пермского края Армен Гарслян свой недавний визит в Губаху начал с осмотра строительных площадок.

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Первым на его пути был строящийся детский сад в микрорайоне Химик. Проект детсада проходит госэкспертизу, ведется подготовка к основным работам.

– За последние несколько лет Губаха выросла. За счет развития промышленных предприятий, создания новых рабочих мест, строительства новых домов улучшается качество жизни наших земляков. Вместе с тем есть потребность в новых объектах социальной сферы. Это серьезные инвестиции для развития города на перспективу полувека, – отмечает Армен Гарслян.

В Губахинском округе реализуется программа расселения ветхого жилья. В последнее время жильцы из аварийных домов получают ключи от новых квартир. Вот и на Октябрьском проспекте скоро будет готов пятиэтажный дом на 79 квартир, куда переедет 212 человек. Строительство должно быть полностью завершено к декабрю текущего года. На сегодня работы выполнены на 69,2%.

– Сегодня в крае поменяли подходы. Вектор – на переселение людей не во вторичный жилищный фонд, а в новостройки. В Губахе строится уже второй дом. По планам сдача объекта – к Новому году, – сообщил топ-менеджер холдинга.

Завершил осмотр новостроек Армен Гарслян в Углеуральском, где заканчивается строительство новой поликлиники на пересечении улиц Мира и 2-й Коммунистической. Полностью завершить строительство планируется до конца августа 2023 года. Все работы идут в соответствии с графиком. В поликлинике будут вести прием врачи из поселка Углеуральского.

– Наша общая с региональными властями задача – сделать так, чтобы уровень медицины даже в удаленных территориях был не ниже, чем в крупных городах, реализовывать не только новые проекты, но и реагировать на вопросы, решения которых жители ждут не один десяток лет. Хочу отметить, что совместными усилиями мы стараемся оказывать своевременную помощь, – подчеркнул Армен Гарслян.

ПАО "Метафракс Кемикалс"