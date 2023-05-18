Экс-начальника отдела Севреестра осудили за внесение в ЕГРН недостоверных сведений

Бывшего начальника отдела Севреестра, который внес в Единый государственный реестр недвижимости заведомо недостоверные сведения, осудили на три года условно с испытательным сроком два года. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Севастополя.

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В июле 2017 года мужчина внес в Единый государственный реестр недвижимости заведомо недостоверные сведения о погашении кредита. За счет этого было снято обременение с производственного здания общей площадью более 8,5 тыс. кв. м. Позже право собственности на объект недвижимости было отчуждено третьим лицам. Из-за этого юрлицу, являющемуся залогодержателем, было причинено 35,6 млн руб. ущерба.

Ленинский районный суд Севастополя признал бывшего начальника виновным по ч. 3 ст. 285.3 УК РФ (умышленное внесение должностным лицом в один из единых государственных реестров заведомо недостоверных сведений, повлекшее тяжкие последствия). Ему назначили условный срок и запретили на два года занимать определенные должности на госслужбе и в органах местного самоуправления.

В сентябре 2017 года чиновник также зарегистрировал за садоводческим товариществом право собственности на принадлежащий Севастополю земельный участок площадью 7,2 га и стоимостью 54,6 млн руб. За это в марте 2022 года его приговорили по ч. 1 ст. 285.3 УК РФ к условному лишению свободы.

Татьяна Ручкина

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