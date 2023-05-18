Матильда Шнурова закрывает свои рестораны в Петербурге

Бывшая супруга лидера группировки «Ленинград» Сергея Шнурова — ресторатор Матильда Шнурова объявила о планах закрыть свои ресторанные проекты Cococo bistro и Cococouture. Об этом она написала в своих соцсетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

«В контексте сегодняшних событий я не вижу возможности проектам продолжать свое существование. Я должна была принять именно такое решение»,— говорится в тексте сообщения госпожи Шнуровой.

Она также заявила, что последним днем работы принадлежащих ей заведений станет 1 июля 2023 года.

Первый ресторан Cococo открылся в Петербурге в 2012 году на улице Некрасова. Затем проект работал в отеле W на Вознесенском проспекте и занял 104-ю строчку в рейтинге The World’s 50 Best Restaurants. После пандемии ресторан в новом формате возобновил работу в Новой Голландии.

По данным СПАРК, начиная с 2019 года ООО «Кококутюр» приносило убытки. За 2022 год выручка компании составила 184,9 млн рублей, а чистый убыток оценивался в 290 тыс. руб. Осенью прошлого года появилась информация о том, что Матильда Шнурова намерена продать свои рестораны, однако позднее сама владелица ее опровергла.

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