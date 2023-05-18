Следственный комитет начал проверку МУП «ИРЦ» в Рыбинске

Следственное управление СКР по Ярославской области проведет проверку по факту обращения администрации Рыбинска о присвоении руководством МУП «Информационно-расчетный центр» денежный средств. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Следственное управление

Фото: СУ СК РФ по Ярославской области Следственное управление

Фото: СУ СК РФ по Ярославской области

Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», власти Рыбинска считают, что руководство МУП «ИРЦ» «присвоило и растратило» 15,7 млн руб. Сумма выявлена в ходе проверки муниципального предприятия контрольно-ревизионным отделом администрации. Как заявил глава аппарата администрации Николай Брядовой, руководитель «ИРЦ» брала деньги наличными, и их дальнейшая судьба неизвестна.

Теперь в материалах, собранных администрацией Рыбинска, будет разбираться СКР.

«Следственным управлением СК России по Ярославской области проводится доследственная проверка. По результатам проведения проверки будет принято процессуальное решение»,— отметили в пресс-службе ярославского управления.

Андрей Иванов