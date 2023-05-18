Похищенные старинные иконы вернули полицейские жителю Удмуртии

Сотрудники полиции в Удмуртии вернули владельцу, 32-летнему жителю села Сюмси, похищенные старинные иконы. Как сообщает пресс-служба МВД по республике, мужчина обратился в полицию в середине апреля. В день кражи в его доме находились несколько человек, которые употребляли алкоголь, а после ухода гостей хозяин обнаружил пропажу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба МВД по Удмуртии Фото: Пресс-служба МВД по Удмуртии

В частности, оказались похищены три старинные иконы, доставшиеся ему по наследству. Ущерб составил 100 тыс. руб.

По факту кражи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ. В ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в хищении задержали 32-летнего неработающего местного жителя. Установлено, что похищенные иконы злоумышленник увез в Ижевск, где сдал в один из ломбардов. Полученные деньги он потратил на личные нужды.

В настоящее время две иконы из ломбарда изъяли и вернули владельцу. Разыскивается еще одна икона.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.