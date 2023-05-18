Специалисты Белгородэнерго в приоритетном порядке подключили к сетям 39 новых объектов связи

С начала года специалисты филиала «Россети Центр» – «Белгородэнерго» подключили к электросетям 39 новых объектов связи в рамках областной программы по устранению цифрового неравенства 2.0. Инфраструктуре, предназначенной для улучшения радиотелефонной и интернет-связи в населенных пунктах региона, выделено 230 кВт дополнительной мощности.

Фото: Белгородэнерго

К централизованному электроснабжению подключено 39 новых базовых станций сотовой и интернет-связи в селах, хуторах и райцентрах, а также дополнительные АТС, опоры с передающим оборудованием, выпрямительно-преобразовательные и другие технологические устройства. Для этих целей энергетики построили 1,6 километра воздушных и кабельных линий электропередачи 0,4-10 кВ, выполнили мероприятия по учету и фактической подаче электроэнергии.

Работы затронули практически все районы Белгородской области. Базовые станции подключены в Валуйках, Чернянке, Ровеньках, Борисовке, Ивне, Грайвороне, Волоконовке, Губкине, Алексеевке, Новом Осколе, Старом Осколе, а также в селах Сухосолотино (Ивнянский район), Александровка (Ракитянский район) и других.

Помимо работ по технологическому присоединению, энергетики на основании контракта выполнят проектирование и строительство сетей широкополосного доступа в селах Алексеевка и Мелихово Корочанского района, Красный Октябрь и микрорайоне Таврово-2 Белгородского района, Вознесеновка и Курасовка Ивнянского района, Смородино и Каменский Яковлевского городского округа, а также селе Зозули, поселках Борисовка и Прохоровка.

Программа устранения цифрового неравенства реализуется в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» национального проекта «Цифровая экономика». Согласно проекту, до 2030 года все населённые пункты с численностью населения от 100 до 500 человек должны быть обеспечены возможностью пользования мобильной связью.

«Сегодняшние реалии таковы, что интернет, связь сейчас в приоритете – многие работают из дома, некоторые находятся на дистанционном обучении, каждому необходима бесперебойная связь для оперативного контакта с близкими, коллегами, учителями. Именно поэтому мы стараемся подключать подобную инфраструктуру без промедления, чтобы люди даже в самых отдаленных населенных пунктах области как можно скорее почувствовали улучшенное качество сигнала», - отметил заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго» Антон Герасимов.