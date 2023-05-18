Ростовского айтишника осудили за хакерские атаки на сайты минобороны и президента РФ

Ростовский областной суд приговорил местного IT-специалиста Евгения Котикова к трем годам колонии-поселения и штрафу 800 тыс. руб. за DDoS-атаки на сайты министерства обороны и президента Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба регионального УФСБ.

По данным ведомства, после начала специальной военной операции в феврале 2022 года Евгений Котиков, «выступая сторонником киевского режима», решил участвовать в организованной украинской стороной компьютерной атаке на сайты минобороны и президента РФ.

Евгений Котиков был признан виновным в использовании компьютерной информации, заведомо предназначенной для неправомерного воздействия на критическую информационную инфраструктуру России (ч.1 ст.274.1 УК РФ). Решение суда вступило в законную силу.

Кристина Федичкина