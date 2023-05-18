В Челябинске возле теплотрассы нашли минометную мину

Сотрудники Росгвардии уничтожили обнаруженную вблизи теплотрассы в Челябинске минометную мину. Об этом сообщают в пресс-службе Уральского округа войск национальной гвардии РФ.

Боеприпас в ходе земляных работ нашли рабочие у теплотрассы возле одного из домов на Комсомольском проспекте. Специалисты установили, что подозрительный предмет — 82-миллиметровая мина со следами глубокой коррозии, которая долго пролежала в земле. Сотрудники Росгвардии поместили снаряд в специальный контейнер, перевезли на полигон и уничтожили.