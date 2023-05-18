Студенты Высшей школы экономики приняли участие в проекте по операционной эффективности

На «Азоте» завершился необычный эксперимент, в котором приняли участие пермские студенты национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ — Пермь). В рамках проекта по повышению операционной эффективности компании «Уралхим» они изучали логистику: использование корпоративного и производственного транспорта предприятия. Помогали им в этом сотрудники филиалов «Азот» и «ОЦО» АО «ОХК «Уралхим».

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Алена Бабинова, студентка 3 курса НИУ ВШЭ — Пермь:

Мы наблюдали, делали выводы, анализировали базы данных, статистику, выстраивали гипотезы, проверяли их и после этого сделали предложения, как улучшить некоторые процессы на «Азоте». От завода мы в полном восторге! Я первый раз на таком большом предприятии. Все очень интересно! Для нас это что-то новое: не за партой сидеть и задачки решать, а уже на практике смотреть, как работает большое производство.

Перед тем, как выйти на площадку, студенты обработали данные по затратам на логистику за 2022 год и определили процессы для наблюдения: пассажиропоток работников предприятия на служебном транспорте и перевозка грузов в цехах: погрузка продукции, работа складского хозяйства, цеха нитрит-нитратных солей. После наблюдения ребята обработали данные и определили потери, которые возникают в ходе эксплуатации автотранспорта.

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Игорь Калугин, менеджер группы повышения операционной эффективности филиала «ОЦО» АО «ОХК «Уралхим»:

Мы познакомили молодые таланты с производственными процессами. Для студентов это ценный опыт, который пригодится в будущем. Благодаря участию в проекте «Уралхима» по операционной эффективности, они погрузились в практическую работу. Это была не практика, а, можно сказать, реальная помощь.

Владимир Иопа, руководитель административной службы филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим»:

Студенты ВШЭ впервые трудились на «Азоте» над тем, чтобы повысить эффективность использования автотранспорта. В целом работа прошла позитивно, на каждом этапе мы старались помогать ребятам в организации, своевременно отвечали на любые вопросы. Опыт был очень интересным. Думаю, все остались в плюсе — студенты получили практические знания и навыки, и нам их выводы позволят усовершенствовать работу.

Филиал «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Березники