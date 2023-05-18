Помогающие школам омские меценаты смогут получить налоговый вычет

Законодательное собрание Омской области приняло закон о применении инвестиционного налогового вычета (ИНВ) по налогу на прибыль организаций. Согласно документу, такой вычет смогут получить бизнес-структуры, оказывающие финансовую и имущественную помощь учреждениям образования.

Законопроект был разработан министерством экономики региона «в целях стимулирования налогоплательщиков к безвозмездной передаче имущества, включая денежные средства, образовательным организациям, имеющим государственную аккредитацию». Сессия областного парламенты приняла его в двух чтениях 18 мая.

«Омские организации, которые оказывают помощь образовательным учреждениям с государственной аккредитацией, смогут уменьшить налог на прибыль с помощью инвестиционного налогового вычета в размере до 50% от суммы, направленной на поддержку образовательных организаций»,– привела пресс-служба минэкономики комментарий руководителя ведомства Анны Негодуйко.

Закон действует с 1 января 2023 года. Воспользоваться ИНВ могут организации, оказывающие помощь детсадам, школам и учебным заведениям среднего профобразования.

В Омске действует проект «Меценатство», который предоставляет бизнесменам возможность оказания такой помощи. В реестре меценатов на сайте мэрии указаны 17 юрлиц.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Валерий Лавский