На полицейских за кражу контрафактных алкоголя и сигарет со склада УМВД завели дело

В Омской области следственными органами СУ СКР возбуждено уголовное дело в отношении двух сотрудников полиции по факту превышения должностных полномочий (ст. 286 УК РФ).

По версии следствия, в апреле этого года подозреваемые - оперуполномоченные отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Омской области - похитили со служебного склада 26,5 тыс. пачек немаркированной табачной продукции и 97 бутылок контрафактной алкогольной продукции (водки и коньяка). Ранее они были изъяты по уголовным делам. Похищенное фигуранты дела перевезли на автомобиле «Газель» в частный дом, как полагает следствие, с целью дальнейшей реализации.

Подозреваемые вину в содеянном не признали. В настоящее время по месту их жительства проведены обыски, допрошены очевидцы, изъята похищенная продукция. Оба сотрудника арестованы.

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Лолита Белова