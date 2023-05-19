И по проводам, и без проводов

Организованный в конце 1921 года в Москве Государственный экспериментальный электротехнический институт (ГЭЭИ) состоит из пяти отделений: машиностроительного, измерительного, высокого напряжения, радиотехнического и слабых токов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Карл Круг

Фото: wikipedia.org Карл Круг

Фото: wikipedia.org

Институт возглавляет профессор Карл Адольфович Круг. В ГЭЭИ собрались такие крупные специалисты, как профессора Шенфер, Коваленков, Шулейкин, Горев, Сиротинский, Баженов, Кулебякин и др. Особого внимания заслуживает отдел высокого напряжения, который по разнообразию оборудования и мощи выписанных из-за границы больших испытательных трансформаторов (600 000 вольт и 200 киловатт) является одной из самых больших лабораторий напряжения в Европе.

В институте был разработан и осуществлен прибор для контроля на расстоянии нескольких сот километров технической правильности работы на передачу соответствующей затухающей радиостанции.

По поручению военного ведомства был разработан способ предохранения приема радиотелефонных разговоров на аэропланах от мешающего действия магнето-авиационных двигателей. По поручению того же ведомства был создан особый паро- и газоструйный дуговой генератор незатухающих колебаний без магнитного дутья.

В радиоотделе идет работа по осуществлению передачи изображений на расстояние без проводов. На отправной радиостанции изображение разбивается при помощи особого распределительного механизма на ряд точек, последовательно передаваемых на приемную станцию, где аналогичный распределительный механизм из этих точек составляет передаваемое изображение.

По слабым токам работа идет в основном в области телефонирования на большие расстояния по железным проводам.

Особого внимания заслуживают работы по отсеиванию разных посторонних шумов при телефонном разговоре с помощью фильтрующих контуров, так что слышна только разговорная речь.

О деятельности ГЭЭИ рассказала газета «Правда» 18 февраля 1923 года.

Публикацию подготовил Алексей Алексеев