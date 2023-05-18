Профессор Университета Южной Флориды Джозеф Дитури установил новый рекорд непрерывного пребывания под водой. Он живет в домике для аквалангистов на дне лагуны внутри острова Ки-Ларго.



Предыдущее достижение установили в том же самом месте два профессора из Теннесси — Брюс Кантрел и Джессика Фейн: они провели на дне 74 дня. Дитури намерен оставаться под водой до 9 июня, то есть довести рекорд до 100 дней. Домик аквалангистов расположен на глубине 10 м, Дитури поселился в нем 1 марта. Мероприятие получило название Project Neptune 100, его организовал Фонд изучения морских ресурсов, которому и принадлежит подводное жилище.

Флоридский профессор уже получил кличку Доктор Море. В его повседневной пище повышенное содержание белка: он готовит в микроволновой печи яйца и рыбу. Он ежедневно тренируется с эспандером, отжимается, в его распорядке дня предусмотрен дневной сон в течение часа. В домике аквалангистов не используются технологии адаптации к повышенному давлению, как на подводных лодках.

Флоридский профессор не только спит, ест и упражняется — у него есть и научные задачи: медицинские и океанологические исследования. Кроме того, он продолжает работать преподавателем. Медицинские задачи — в основном наблюдение за самим собой: как на человеческий организм воздействует постоянно повышенное давление.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тейн Милхоан (слева) и Джозеф Дитури

Фото: AP Тейн Милхоан (слева) и Джозеф Дитури

Фото: AP

Джозеф Дитури по специальности биомедицинский инженер, у него докторская степень. До того как пойти в университетскую науку, он служил в военно-морских силах США. «Рекорд — отличное дело, я очень ценю это свое небольшое достижение. Для меня большая честь быть его автором, но важнее заниматься наукой,— прокомментировал он свой успех.— В частности, смысл моего пребывания здесь состоит в том, чтобы понять, как человек может поселиться на дне океана, жить там с комфортом и одновременно заботиться об окружающей природе».

Информационно-просветительская работа Дитури состоит в онлайн-семинарах и в трансляции его видеороликов из цифровой студии, оборудованной прямо в домике аквалангистов. За время рекордного нахождения под водой он провел онлайн-курсы по океанологии более чем для 2500 студентов и при этом не прекращал своих регулярных занятий со студентами по биомедицинской инженерии в Университете Южной Флориды.

Дитури нравится под водой, но кое-чего ему там все же не хватает.

«Больше всего мне не хватает солнца,— сетует он,— буквально солнца, не света. Солнце всегда было главным фактором в моей жизни: я шел в спортзал в пять утра и по дороге туда или оттуда наслаждался восходом».

По материалам статьи.

Ольга Грибова