В Екатеринбурге простились с погибшим на СВО автором текстов «Уральских пельменей»

В ходе специальной военной операции (СВО) на Украине почти год назад погиб уральский бард Игорь Истомин, сообщили в свердловском студенческом отряде. Прощание с погибшим состоялось сегодня утром в ритуальном зале больницы № 24, погребение — на Лесном кладбище.

Игорю Истомину был 51 год. «Ушел добровольцем. Мы верили, что он найдется и вернется, но судьба распорядилась иначе... С нами остаются его песни "Сказка — ложь", "Не плачьте, девочки", "За большой рекой"»,— написали в организации. Как сообщил e1.ru, родные узнали о смерти уральца лишь спустя полгода, в течение которых считали его пропавшим без вести.

По словам председателя правления свердловского студенческого отряда Лейлы Расуловой, Игорь Истомин неоднократно был ведущим «Знаменки» (всероссийский фестиваль песни студенческих отрядов) вместе с Максимом Ярицей и принимал участие в «Уральских пельменях». «Он не играл в команде, но помогал им писать. Я считаю, он один из самых талантливых авторов»,— озвучила она на прощании.

Диана Сунагатуллина

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