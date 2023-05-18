В Рыбинске девочка выпала из окна многоквартирного дома

Девочка 2017 года рождения выпала из окна квартиры, расположенной на 4 этаже дома. Об этом сообщает пресс-служба областного управления СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Открытое окно

Фото: Ъ-Ярославль Открытое окно

Фото: Ъ-Ярославль

Несчастный случай произошел в Рыбинске утром 18 мая. Проверку по данному факту начали в областных управлениях МВД и СКР. В пресс-службе УМВД уточняют, что «ребенок с особенностями развития находился дома с матерью». Сейчас девочка госпитализирована.

«По результатам проверки будет принято процессуальное решение, а также дана юридическая оценка действиям лиц, ответственных за безопасность ребенка»,— отметили в Следственном комитете.

Проверку по данному факту начала и прокуратура Ярославской области.

Андрей Иванов