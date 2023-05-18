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Артем Медведев покинул пост главного ветеринарного врача Белгородской области

Артем Медведев ушел с должности главы управления ветеринарии — главного государственного ветеринарного врача Белгородской области, проработав на этом посту год, рассказали «Ъ-Черноземье» в управлении. Его последним рабочим днем считается 4 мая, уточнили в ведомстве.

Обязанности главного ветеринарного врача региона временно взял на себя замначальника управления по ветеринарным вопросам Дмитрий Кравцов. Причины ухода господина Медведева в управлении не комментируют.

Артем Медведев был назначен главным государственным врачом региона в мае 2022 года. До этого он работал в белгородском Россельхознадзоре. Господин Медведев сменил Данилу Карайченцева, возглавлявшего управление с 2017 года. Господин Карайченцев в прошлом году перешел в группу «Агро-Белогорье» Владимира Зотова, где возглавил дирекцию по промышленному производству свинины.

Егор Ардашев

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