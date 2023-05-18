В Сочи приезжему на два года ограничили свободу за ложное сообщение о взрыве дома

Центральный районный суд Сочи назначил приезжему из Красноярского края два года ограничения свободы за ложное сообщение о взрыве дома. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

3 марта 2023 года около 3 часов ночи 40-летний уроженец Красноярского края, временно проживающий в Сочи, позвонил в Единую службу спасения города. Он сообщил заведомо ложную информацию о том, что в доме №2 по улице Волжская находится взрывное устройство, а в Сочи готовится диверсия. На место для проверки информации выехали правоохранители. Взрывных устройств и взрывчатых веществ они не нашли, зато обнаружили заявителя, находящегося в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения.

Его признали виновным по ч. 1 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, создающем опасность гибели людей, совершенное из хулиганских побуждений). Мотивы своего поступка мужчина объяснять отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ. Теперь ему запрещено покидать место проживания с 19 до 6 часов, выезжать за пределы Сочи, посещать места проведения массовых мероприятий, а также бары, кафе и рестораны. Кроме того, он не может изменить место жительства и место регистрации без согласия специализированного госоргана. Приговор в законную силу не вступил.

Татьяна Ручкина

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