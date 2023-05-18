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ММК представил платформу АТАЧ на демодне ИЦК «Металлургия»

В университете Сколтех 17 мая прошел демодень индустриального центра компетенций «Металлургия». Участники мероприятия рассказали о разрабатываемых технологиях, продемонстрировали готовые решения и обсудили основные вызовы и направления работы центра.

Магнитогорский металлургический комбинат презентовал на демодне современную цифровую платформу по управлению бизнес-процессами и документами АТАЧ. Продукт, разработанный специалистами ММК-Информсервис, стал результатом многолетнего поиска качественного решения для управления документооборотом в Группе компаний.

«Важно, что сейчас общими усилиями бизнеса и государства ведется разработка эффективного отечественного ПО для горно-металлургической отрасли в целом. Наш продукт АТАЧ – это новый взгляд на документооборот, в основе которого удобство и высочайшая скорость работы. Система помогает организовать единое информационное пространство и экономить рабочее время сотрудников – оборот документов на ММК ускорился в 10 раз», – рассказал главный специалист по информационным технологиям ПАО «ММК» Вадим Феоктистов.

Система АТАЧ позволяет автоматизировать весь спектр задач по работе с любыми видами документов. Согласовывать, подписывать, выдавать поручения и следить за их исполнением можно с любых устройств без установки приложения и приобретения дополнительных лицензий.

«АТАЧ ускоряет бизнес-процессы в одно касание, упрощает согласование и подписание документов топ-менеджерами. По статистике, операции в системе занимают не более 200 миллисекунд. В итоге, руководство компании повышает эффективность управления бизнесом. Мы разработали продукт, в котором легко и удобно работать благодаря продуманной архитектуре и уникальному интерфейсу. Система работает за вас, а не вы за систему», – отметила директор по развитию цифровой платформы АТАЧ ООО «ММК-Информсервис» Дина Бахарева.

Преимущество платформы – успешная интеграция в ИТ-ландшафт любого предприятия, в том числе с системами ERP. АТАЧ легко адаптируется под бизнес-процессы компании с помощью гибкого конфигурирования элементов и логики системы.

В настоящее время система АТАЧ используется в 49 обществах Группы ММК, а также показывает высокую эффективность на предприятиях «Бобровский кварцит» и «Красцветмет», СО РАН Институт ядерной физики и другие.

Помимо ММК свои проекты на демодне презентовали и другие промышленные компании. В мероприятии также приняли участие представители научного сообщества и технологических стартапов. На демодне было анонсировано создание реестра российских ИТ-проектов в металлургии с оценками от компаний, внедрявших конкретное ПО. Он позволит участникам рынка проще ориентироваться в существующих программных продуктах и знакомиться с опытом их практической реализации.

«Демодень индустриального центра компетенций «Металлургия» – открывает серию мероприятий, задача которых показать реализацию проектов по импортозамещению в каждой из отраслей. Вместе с тем, сегодня мы увидели не только презентации компаний «Северсталь», «Металлоинвест» и «Норникель» по особо значимым проектам, но и технологических стартапов, – отметил заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максим Паршин. – Мы уверены, что объединение усилий отраслевых заказчиков позволит сформировать единые требования для проектов, отобрать лучших разработчиков и создать полную библиотеку российских решений, заменяющих иностранные аналоги».

ПАО «ММК»

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