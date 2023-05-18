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Глава Шадринского округа досрочно сложил полномочия

Депутаты думы Шадринского округа Курганской области утвердили досрочную отставку главы Сергея Копылова. Решение принято большинством голосов на внеочередном заседании 18 мая, сообщает администрация округа.

Накануне Сергей Копылов направил заявление о сложении полномочий главы. Перед голосованием он поблагодарил депутатов и сотрудников администрации за работу, а также прокомментировал ситуацию с пожарами, отметив, что было сделано все, чтобы не допустить случившегося, «но стихия оказалась сильнее».

Исполнять полномочия руководителя муниципалитета до избрания нового будет первый заместитель главы Андрей Косовских.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», во время природных пожаров в начале мая в Шадринском округе сгорели сотни жилых домов в деревнях Юлдус и Плоское, а также погибли люди.

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