Компания группы «Сибшахтострой» победила на аукционе по продаже новокузнецкого ТЦ «Полет»

В рамках конкурсного производства ООО «Полет-Инвест» (зарегистрировано в Новосибирске, владело торговым центром в Кузбассе) прошла продажа на открытом аукционе торгового центра «Полет» площадью почти 11 тыс. кв м с земельным участком в 6,95 тыс. кв м. Согласно сообщению на сайте единого реестра сведений о банкротства, продавалось здание ТЦ площадью 10,77 тыс. кв м, пять нежилых помещений общей площадью 154 кв м, система подсчета посетителей , а также доля в праве общей долевой собственности (109271 из 128041). Все имущество находится в залоге у АО «Альфа-банк».

Победителем торгов было признано ООО «Новокузнецкое шахтостроймонтажное управление №6» (НШМУ №6, зарегистрировано в Москве, связано с новокузнецким ООО «Объединенная компания «Сибшахтострой»). При стартовой цене торгов 94 млн руб. НШМУ №6 оно предложило в качестве лучшей цены 218 млн руб. Гендиректор ОК «Сибшахтострой» Константин Ивушкин отказался комментировать результаты аукциона, пока не будет заключен договор купли-продажи.

Согласно данным отчета о рыночной оценке, проданный объект является четырехэтажным (один этаж подземный) торговым центром «Полет», построенный в 2008 году. Остаточная балансовая стоимость объекта была оценена в отчете в 76,4 млн руб., в том числе, 75 млн — ТЦ и 1,4 млн руб. земельный участок. Как следует из решения Орджоникидзевского райсуда Новокузнецка, в марте 2020 года по иску прокурора Новокузнецка к ООО «Полет-Инвест» эксплуатация ТЦ «Полет» была запрещена до устранения требований пожарной безопасности. В феврале 2022 года ТЦ вернулся к работе, а в октябре того же года ООО «Полет-Инвест» по иску «Альфа-банка» было признано банкротом.

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Игорь Лавренков, Кемерово