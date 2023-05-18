В Петербурге задержали двух девушек и студента по делу о призывах к терроризму

В Петербурге 19-летний студент и две девушки 21 и 22 лет стали фигурантами уголовного дела о призывах к терроризму и склонению к массовым беспорядкам. Сотрудники центра «Э», УСФБ и спецполкома полиции задержали троих подозреваемых, сообщает 18 мая «Фонтанка».

По данным издания, фигурантов задержали в Мурино, Колпинском и Калининском районах города. Дело было возбуждено еще осенью 2022 года. 17 мая у подозреваемых были проведены обыски. Поводом для них стала переписка в нескольких чатах в мессенджере Telegram. Следствие утверждает, что молодые люди оправдывали насилие в отношении сотрудников правоохранительных органов и призывали к терроризму и массовым беспорядкам.

Молодых людей отпустили под подписку о невыезде.

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