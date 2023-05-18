В Омске троллейбус с пассажирами врезался в опору ЛЭП

В Омске водитель троллейбуса не справился с управлением и допустил столкновение с опорой ЛЭП на Космическом проспекте. В момент ДТП в салоне находились восемь пассажиров. Трем женщинам, упавшим при столкновении, потребовалась медицинская помощь.

В следственном управлении СКР по региону уточнили, что водитель троллейбуса во время движения транспорта потерял сознание в связи с сердечной недостаточностью.

Прокуратурой начата проверка соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения при пассажирских перевозках. Также проверку по факту ДТП начало СУ СКР по Омской области. «В ходе проверки будут выяснены все обстоятельства ДТП, а на пассажирском предприятии будут выяснены вопросы допуска водителей в рейс, соблюдения требований трудового законодательства в части времени работы и отдыха, а также обеспечения безопасности перевозок пассажиров»,– сообщили в управлении.

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Оксана Павлова