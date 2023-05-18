Семеро уфимцев обманули 66 человек под видом риелторских услуг

Кировский районный суд Уфы вынес приговор семерым уфимцам. Они были признаны виновными в мошенничестве, совершенном организованной группой в крупном размере (ч. 4 ст.159 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По данным «Ъ-Уфа», подсудимые — Иван и Айгуль Гриб, Николай Кожаев, Роман Нафиков, Евгений Фархутдинов, Виктория Кулешова и Рушания Абубекирова. Возраст участников группы — от 20 до 34 лет.

По данным следствия, с июня 2020 по апрель 2021 года обвиняемые открыли два офиса в Уфе якобы для оказания услуг по подобру квартир для сдачи внаем. Они размещали в интернете объявления с фотографиями о сдаче жилья в аренду по заниженной цене. После оплаты услуги клиентам давали номер телефона собственника несуществующей квартиры, роль которого играл один из обвиняемых.

Таким образом они обманули 66 человек, общая сумма ущерба составила 264 тыс. руб.

Подсудимые частично признали вину.

Суд приговорил организатора, Ивана Гриба, к трем годам и шести месяцам колонии строгого режима, остальных участников — к двум годам и двум годам и шести месяцам колонии общего режима, а также к одному году и одному году и шести месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на один год.

Айгуль Гриб предоставлена отсрочка исполнения наказания до достижения ее ребенком 14-летнего возраста.

Майя Иванова

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