В Кропоткине пьяный водитель Peugeot опрокинулся в водосточную яму

В Кропоткине водитель Peugeot, находясь в состоянии опьянения, опрокинулся в водосточную яму. Об этом сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: отдел БДД УГИБДД по Краснодарскому краю Фото: отдел БДД УГИБДД по Краснодарскому краю

Авария произошла 17 мая около 6 часов в районе пересечения улиц Шаумяна и Авиационная. По предварительным данным, 21-летний водитель иномарки превысил безопасную скорость движения и не справился с управлением. В итоге машина съехала с дороги и опрокинулась в водосточную яму.

У водителя были признаки опьянения. Молодой человек отказался пройти освидетельствование. В результате аварии он получил травмы, ему назначили амбулаторное лечение. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

Татьяна Ручкина

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