Мужчина пострадал и 12 кроликов погибли при пожаре в селе Мазунино в Удмуртии

Сегодня, 18 мая, около 2:10 в селе Мазунино в Сарапульском районе Удмуртии произошел пожар в жилом трехквартирном доме и надворных постройках. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике, в результате происшествия мужчина 1982 года рождения получил травмы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

Огонь уничтожил дом и надворные постройки двух квартир. При пожаре также погибли девять кур и 12 кроликов.

Общая площадь пожара составила 232 кв. м. В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства происшествия.