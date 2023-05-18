Верховный суд расценил как госизмену сдачу в плен с целью воевать против России

Пленум Верховного суда (ВС) России постановил, что сдача военнослужащего в плен с целью участия в боевых действиях против РФ квалифицируется как государственная измена. За это преступление, согласно подписанным президентом России поправкам в Уголовный кодекс, может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

«Если судом будет установлено, что лицо, участвовавшее в составе непосредственно противостоящих РФ войск иностранного государства, международной либо иностранной организации в вооруженном конфликте, военных действиях или иных действиях с применением вооружения и военной техники, именно в этих целях сдалось в плен, содеянное подлежит оценке только как государственная измена в виде перехода на сторону противника»,— постановила судебная инстанция (цитата по «Интерфаксу»).

В случае же если военнослужащий сдался в плен, но не стал переходить на сторону противника, то его действия будут квалифицироваться по ст. 352.1. УК РФ (добровольная сдача в плен при отсутствии признаков госизмены). Такие действия будут наказываться тюремным заключением от трех до десяти лет.

Закон, приравнивающий переход на сторону противника в ходе вооруженного конфликта к госизмене, президент России Владимир Путин подписал в июне 2022 года. Согласно документу, переход на сторону противника будет приравниваться к госизмене и наказываться лишением свободы от 12 до 20 лет.

О подготовке рекомендаций читайте в материале «Военным пропишут особый период».

Александр Кислов