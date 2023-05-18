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Депутата Пермской думы предложили наградить «За вклад в развитие нормотворчества»

На рассмотрение Пермской думы внесен проект решения о награждении депутата представительного органа Владимира Манина знаком отличия «За вклад в развитие нормотворчества». Как указано в документе, депутата предлагается наградить в честь его 65-летия. Проект планируется рассмотреть на майском заседании думы. Если решение о награждении будет поддержано депутатами, господин Манин получит единовременную денежную выплату (ее размер в решении не указан).

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Владимир Манин избирался депутатом Пермской думы с 2011 года на протяжении трех созывов. С 1981 года работает на заводе «Машиностроитель», где прошел путь от электросварщика до заместителя гендиректора по управлению персоналом.

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