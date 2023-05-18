Издательский дом «Алтапресс» оспорил договор ипотеки с американским фондом

Арбитражный суд Алтайского края удовлетворил требования издательского дома «Алтапресс» о признании отсутствующим обременения в виде ипотеки в отношении здания площадью 5,7 тыс. кв м. и земельного участка на 3,9 тыс. кв м. В здании, по данным 2ГИС, находится типография и офис издательского дома. Иск компании был подан к американской организации Media Development Investment Fund (компания признана нежелательной в РФ в августе 2016 года). «Иск удовлетворить полностью»,– сообщается на сайте суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Здание издательского дома «Алтапресс» в Барнауле.

Фото: Андрей Каспришин, Коммерсантъ Здание издательского дома «Алтапресс» в Барнауле.

Фото: Андрей Каспришин, Коммерсантъ

«Основное здание нашей редакции находится в залоге у нежелательной организации. В результате мы ни кредита не можем взять, ни как-то иначе пользоваться своей недвижимостью. Сама она ничего не может с ним сделать, и мы не можем. Поэтому мы пытаемся снять этот залог»,— комментировал ранее „Ъ-Сибирь“ причины иска владелец и гендиректор ООО ИД «Алтапресс» Юрий Пургин.

В 2021 году суд признал незаключенным договора по которому фонд выделил издательскому дому в 2008 году (1,1 млн евро и $1,15 млн) для создания типографии. Как сообщалось в деле, это составляло примерно четверть от общей стоимости проекта, основную часть российская компания вложила сама. Возврат средств в денежной форме не предусматривался — фонд выступал соинвестором и должен был получить часть акций в капитале издательского дома, но позже от этих планов он отказался в пользу стандартного кредитного договора.

Суд тогда отметил, что работа американского фонда, по данным Генпрокуратуры РФ, «представляет угрозу основам конституционного строя РФ и безопасности государства». «С учетом вышеназванного решения Генпрокуратуры MDIF, признанный нежелательной организацией, не вправе получить от общества денежные средства, которые являются предметом заемных обязательств данных организаций»,— решил суд.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Оксана Павлова