Продажи k-pop атрибутов в Ижевске выросли в 5 раз

В столице Удмуртии с 2023 году продажи товаров, связанных с индустрией корейского попа, выросли в пять раз, сообщает пресс-служба Авито. Весной жители города также стали на 7% чаще покупать корейскую косметику.

В целом по России интерес к k-pop атрибутике вырос в 2,7 раза в сравнении с прошлым годом. По доле продаж на первом месте впервые оказалась южнокорейская группа Stray Kids, опередив традиционных лидеров BTS. Чаще всего фанаты корейской поп-музыки покупают альбомы любимых групп, светодиодные фонарики с их логотипами групп и коллекционные карточки.