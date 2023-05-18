На аренду комплекса весо-габаритного контроля транспорта в Башкирии направят до 1 млрд рублей

ГКУ «Центр организации дорожного движения» на конкурсе 7 июня выберет арендодателя аппаратно-программного комплекса весового и габаритного контроля транспортных средств (АПВГК) на дорогах регионального и межмуниципального значения на территории республики, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта — 999,99 млн руб. Его профинансирует бюджет Башкирии.

АПВГК должны быть введены в эксплуатацию до 31 августа. Срок аренды составляет пять лет с момента передачи комплекса. По истечении срока аренды комплекс в полностью работоспособном состоянии перейдет в собственность республики. АПВГК должен автоматически регистрировать все факты проездов транспортных средств через него, фиксировать факты нарушений ПДД всех автомобилей, проходящих через зону контроля, автоматически передавать информацию о нарушениях контрольно-надзорным органам, три месяца хранить информацию обо всех зафиксированных комплексом автомобилях и полгода — о тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средствах и так далее. Необходимо обеспечить непрерывное видеонаблюдение за местами размещения АПВГК чтобы не допустить повреждения и кражи элементов. Комплексы должны быть установлены на дорогах: Благовещенск — Павловка, Сибай — Акъяр, Юлдыбаево — Акъяр — Сара, Магнитогорск — Ира, Уфа — Инзер — Белорецк, Уфа — Иглино — Красная горка — Павловка и Стерлитамак — Белорецк — Магнитогорск.

Майя Иванова

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