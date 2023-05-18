В Ярославле машина сбила трехлетнего мальчика

В Ярославле после ДТП госпитализирован мальчик 2020 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран "Скорая помощь" в Ярославле

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области "Скорая помощь" в Ярославле

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

ДТП произошло около 19:25 вечера 17 мая возле дома на проспекте Ленина, причем на дворовой территории. Автомобиль «БМВ» совершил наезд на ребенка, который неожиданно выбежал перед машиной.

«Мальчик находился на улице под присмотром родителей. По результатам медицинского освидетельствования водитель трезв»,— уточнили в УМВД по Ярославской области.

Ребенок госпитализирован, по факту происшествия в полиции начали проверку.

Андрей Иванов