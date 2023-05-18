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В Башкирии участников СВО освободят от транспортного налога еще на год

Депутаты Курултая Башкирии планируют продлить на один год действие льготы по транспортному налогу для участников СВО. Соответствующий законопроект, который вносит изменения в закон «О транспортном налоге», рассмотрят на заседании 25 мая.

Внесение поправок одобрил профильный комитет по бюджетной, налоговой, инвестиционной политике и имущественным отношениям. На пленарном заседании депутаты планируют рассмотреть законопроект сразу в трех чтениях.

Отмечается, что документ направлен на социальную поддержку участников специальной военной операции и членов их семей. В прошлом году депутаты приняли аналогичный законопроект, освободивший эту категорию граждан, а также членов их семей от уплаты транспортного налога за 2022 год. В случае принятия поправок льгота будет продлена на 2023 год.

Льгота распространяется на мотоциклы, мотороллеры, легковые и грузовые автомобили, другие самоходные транспортные средства, машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу. От налога освобождаются по одному транспортному средству в каждой категории.

Наталья Балыкова

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