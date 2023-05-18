Особняк для Уральской академии шахмат отреставрирует компания, восстановившая Театр кукол

Компания «Юнивест-Строй» займется реставрацией особняка на Малышева,58 в Екатеринбурге, где региональные власти и президент региональной федерации шахмат, владелец «Сима-ленда» Андрей Симановский планируют сделать Уральскую академию шахмат, следует из данных на сайте Госзакупок. Ранее подрядчик занимался реставрацией екатеринбургского Театра кукол и Оперного театра.

Стоимость работ составит 212 млн руб. Реставрацию должны закончить до середины 2025 года. Согласно экспертизе, работы по реконструкции здания не повредят находящемуся рядом памятнику культуры — зданию фотоателье Ф.С. Мурдасова и А.Ф. Кузнецова, а также культурному слою Екатеринбурга XVIII — начала XX веков.

Напомним, во время реконструкции планируется заменить стропильные конструкции крыши на металлические, отремонтировать и восстановить деревянные балконы, а также сделать в здании железобетонные перекрытия. В результате в особняке должен появиться зал-трансформер для проведения больших мероприятий, музей. Часть площадей будет отдала детской академии, другая часть — федерации.

Диана Сунагатуллина

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