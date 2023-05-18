В Челябинске утвердили состав координационного совета по развитию предпринимательства

Администрация Челябинска утвердила новый состав общественного координационного совета по развитию предпринимательства. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте мэрии.

Координационный совет возглавит вице-мэр по экономическому развитию и инвестициям Игорь Постнов. Заместителем председателя по согласованию станет замглавы комиссии по бюджету, экономике и минимуществу челябинской городской думы Олег Толмачев. Секретарем собрания назначена начальник управления по стратегическому планированию мэрии Ольга Косикова.

Членами совета по согласованию могут стать представители челябинского реготделения «Опоры России» — вице-председатель Алексей Ларин и глава комитета по информационным технологиям Ярослав Голуб, вице-президент ЮУТПП Сергей Ермаков и исполнительный директор областного отделения «Деловой России» Наталья Подкорытова. В числе потенциальных участников президент ассоциации рестораторов Челябинска Олег Иванов, руководители АНО «Агентство инновационного и инвестиционного развития города Челябинска» и «Центр развития промышленных инноваций» Анна Попова и Станислав Твердохлеб. В состав совета по согласованию могут войти общественный представитель уполномоченного по защите прав предпринимателей в регионе Игорь Пичугин, глава совета «Объединения предпринимателей организаций работодателей малого и среднего бизнеса Челябинской области» Андрей Букреев.

Предыдущий состав координационного совета по развитию предпринимательства в Челябинске утверждался в 2020 году, его председателем стал действовавший вице-мэр Олег Извеков.

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